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علييف : ندعم مبادرة التعاون الاقليمي بمشاركة ايران وتركيا وروسيا

علييف : ندعم مبادرة التعاون الاقليمي بمشاركة ايران وتركيا وروسيا
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاذربيجاني "الهام علييف"، دعم بلاده لمشروع التعاون الاقليمي "3+3"، والذي يضم كلا من ايران وتركيا وروسيا وجمهوريات منطقة القوقاز (اذربيجان وارمينيا وجورجيا).

العالم - ایران

وفي تصريحه للصحافة الاسبانية اليوم، ادعى علييف ان "ارمينيا لم تعلن بعد عن موقفها بشأن هذه المبادرة السداسية".

واضاف : لو استطعنا ان نطبق مشروع التعاون الاقليمي بين الدول الست، سيسهم ذلك في الحؤول دون نشوب اي صراع جديد في المنطقة.

وتابع الرئيس الاذربيجاني، هذا المشروع سيتيح فرصا هامة في مجال التعاون الاقليمي، والذي سيعود بالنفع الكثير لبلدان المنطقة؛ مؤكدا ان باكو تدعم مبادرة التعاون السداسي تماما.

وصرح علييف، ان جمهورية اذربيجان تدعم اي خطوة باتجاه تعزيز العلاقات والتعاون بين دول المنطقة، وتصب في تسريع وتيرة التعاون التجاري وزيادة فرص العمل في الدول الاقليمية.

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علييف : ندعم مبادرة التعاون الاقليمي بمشاركة ايران وتركيا وروسيا

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