منظمة حقوقية: اعتقال 150 مصريا في الشرقية خلال شهر

العالم- مصر

وقالت المنظمة في بيان: «تنوعت الاعتقالات لتشمل مختلف مراكز المحافظة، وتركزت معظمها في مركز ههيا بأعلى عدد من المعتقلين بواقع 35 مواطنا، و25 مواطنا في مركز بلبيس، إضافة إلى اعتقال 40 مواطنا في مركز أبو حماد، و11 مواطنا في مركز مشتول السوق».

وزادت: «جرى اعتقال 10 مواطنين من مدينة العاشر من رمضان، ومثلهم من مركز كفر صقر، و7 مواطنين من مركز فاقوس، و6 مواطنين من مركز الابراهيمية، وكذلك 3 مواطنين من مركز ديرب نجم، ومثلهم من مركز أولاد صقر».

وحسب البيان: «حملة الاعتقالات الموسعة شملت العديد من القرى والمدن في المحافظة، وطالت العديد من المخلى سبيلهم، والذين سبق اعتقالهم مسبقا، إضافة إلى اعتقال مواطنين لم يسبق التحفظ عليهم من قبل».

وزاد: «ظهرت مجموعة من الانتهاكات تزامنا مع حملة الاعتقالات في الشرقية، ومن أبرزها ما حدث مع الدكتور محمد جودة، وهو طبيب نساء وولادة في مركز مشتول السوق، بعدما اعتقلته قوة أمنية في الأول من سبتمبر/ أيلول من داخل غرفه العمليات بمستشفى مشتول السوق، وشملت الانتهاكات أيضا اعتقال الصيدلي محمد صقر من قرية العدلية في مركز بلبيس، من داخل صيدليته مساء يوم 5 سبتمبر/ أيلول».

يذكر أن قوات الأمن المصرية اعتقلت على مدار السنوات الماضية آلاف المواطنين من محافظة الشرقية مسقط رأس الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في حملات واسعة النطاق.

وقد رصدت الشبكة المصرية، تدوير أجهزة الأمن قرابة 2500 معتقل على ذمة قضايا جديدة في محافظة الشرقية خلال النصف الأول من العام الحالي.