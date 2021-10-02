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معاون وزير السياحة : ايران مستعدة لإعادة اعمار المناطق الأثرية في سوريا

معاون وزير السياحة : ايران مستعدة لإعادة اعمار المناطق الأثرية في سوريا
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

 اكد معاون وزير التراث والسياحة والحرف اليدوية "علي اصغر شالبافيان"، استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة بفاعلية في عملية إعادة الإعمار وترميم المناطق الأثرية والسياحية التي تعرضت للتخريب جراء الإرهاب في سوريا والقيام بالاستثمار السياحي عبر بناء وتجهيز منشآت فندقية جديدة.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، اليوم السبت في جناح سوريا بمعرض "اكسبو دبي 2020"، بين معاون وزير السياحة الايراني و وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري "محمد سامر الخليل".

واكد الجانبان في هذا اللقاء، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

كما دعا شالبافيان والوزير السوري، الى تبادل الزيارات الثنائية لتعميق أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والسياحي بين طهران ودمشق.

حضر اللقاء، سفير سوريا لدى الامارات "غسان عباس" ونظيره الإيراني "محمد سيد حسيني"، وآخرون من مسؤولي البلدين.

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