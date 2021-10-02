معاون وزير السياحة : ايران مستعدة لإعادة اعمار المناطق الأثرية في سوريا

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، اليوم السبت في جناح سوريا بمعرض "اكسبو دبي 2020"، بين معاون وزير السياحة الايراني و وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري "محمد سامر الخليل".

واكد الجانبان في هذا اللقاء، على أهمية استمرار التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

كما دعا شالبافيان والوزير السوري، الى تبادل الزيارات الثنائية لتعميق أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والسياحي بين طهران ودمشق.

حضر اللقاء، سفير سوريا لدى الامارات "غسان عباس" ونظيره الإيراني "محمد سيد حسيني"، وآخرون من مسؤولي البلدين.