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دبي تستعين بطائرات مُسيّرة اسرائيلية لتأمين "اكسبو 2020"

دبي تستعين بطائرات مُسيّرة اسرائيلية لتأمين
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

استعانت سلطات دبي بطائرات "درونات" اسرائيليّة مسيّرة لتأمين معرض "إكسبو-2020" الذي انطلقت أعماله في المدينة الإماراتية دبي أمس الجمعة.

العالم - الامارات

وأعلنت شركة Airobotics الإسرائيلية في تموز/ يوليو الماضي أن سلطات دبي ستنشر منصة طائرات مسيرة من إنتاجها في المدينة خلال معرض "إكسبو".

وذكرت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) مسبقا في منشور لها على موقها الرسمي في تويتير عن استخدام سلطات دبي للطائرات المسيرة الإسرائيلية وهذا سبب من الأسباب العديد التي تفسر دعوتها إلى مقاطعة معرض"إكسبو-2020" في مدينة دبي.

واعلن حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم عن تدشين منصة Drone Box، مشيرا إلى أن إطلاق خدمة هذه المنصة سيتم خلال أعمال معرض "إكسبو" بدبي.

وطبعت الامارات علاقاتها مع الكيان الاسرائيلي مما اثار غضبا وسخطا بين الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والاسلامية الاخرى واعتبروه طعنة للقضية الفلسطينية ودعما للكيان في احتلال الاراضي العربية والاسلامية.

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