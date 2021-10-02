العالم-افغانستان

وقالت مصادر محلية للجزيرة إن عروسا قتلت، وجرح خمسة آخرون في تفجير استهدف قاعة للحفلات في مدينة أقجة، في ولاية جوزجان شمالي أفغانستان.

وأضافت المصادر أن الهجوم استهدف القاعة أثناء حفل للزفاف، وأنه لم تتضح بعد هوية المنفذين ولا دوافعهم.

من جهة أخرى، نقل مراسل الجزيرة في إسلام أباد عن مصادر أمنية باكستانية أن أربعة عسكريين قتلوا في هجوم شنه مسلحون مجهولون على حاجز أمني في منطقة مير علي، في شمال وزيرستان.

وتزامن الهجوم مع إعلان رئيس الوزراء الباكستاني بدء حوار مع فصائل من حركة طالبان باكستان، فضلا عن إعلان فصيل من الحركة وقفا لإطلاق النار في المنطقة عشرين يوما.