السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

"طالبان" ترسل كتيبة "مفجرين انتحاريين" خاصة إلى حدود أفغانستان

السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش

ذكر مسؤولون أفغان أن حركة "طالبان" ستنشر "كتيبة انتحارية" مكونة من 500 مهاجم، على حدود أفغانستان، خاصة في ولاية بدخشان المجاورة مع الصين وطاجيكستان.

العالم-افغانستان

وقال نائب حاكم الولاية، نصار أحمد أحمدي، لوسائل إعلام محلية اليوم السبت، إن "طالبان جهزت كتيبة حصرية من المفجرين الانتحاريين ستنتشر على حدود أفغانستان خاصة في إقليم بدخشان".

وأوضح أن الكتيبة الحصرية تحمل اسم "جيش منصور" وهي نفس المجموعة التي نفذت في الماضي هجمات انتحارية في مناطق سيطرة قوات الأمن التابعة للحكومة الأفغانية السابقة في ظل الوجود الأمريكي.

وصرح أحمدي: "لو ما كانت هناك هذه الكتيبة لكانت هزيمة أمريكا أمرا مستحيلا. كان هؤلاء الرجال الشجعان يرتدون سترات مفجرة ويفجرون القواعد الأمريكية في أفغانستان. هؤلاء أناس بلا خوف حرفيا".

وأكد نائب حاكم الولاية أن "طالبان" كانت قد خصصت، قبل أسبوع واحد من سيطرتها على العاصمة الأفغانية كابل في أغسطس الماضي، 500 مهاجم انتحاري للعمليات الخاصة، موضحا أنه بجانب العمليات التفجيرية في القواعد العسكرية قامت نفس الكتيبة الانتحارية بالمساعدة في السيطرة على ولاية بنجشير.

ولفت أحمدي إلى أن الكتيبة مجهزة بجميع المعدات والمركبات ولديها امتيازات أكثر من مقاتلي "طالبان" الآخرين.

روابط ذات صلة

طالبان تنفي منع النساء من دخول جامعة كابل

"طالبان" تهاجم مخبأ لداعش شمال كابل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس النواب اليمني يندد بقمع المتظاهرين ضد التطبيع في البحرين

حملة اعتقالات أمريكية ضد القبائل العربية في الرقة شرقي سوريا

السلطة الفلسطينية تطالب بموقف دولي حازم لوقف الاستيطان والتطهير العرقي

انقطاع الكهرباء عن 15 ألف منزل في برلين بسبب اندلاع النيران

ماكرون وسعيّد يبحثان ملفات الهجرة والتأشيرات والعلاقات الثنائية

دبي تستعين بطائرات مُسيّرة اسرائيلية لتأمين "اكسبو 2020"