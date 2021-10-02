بالفيديو.. سخنين تحيي الذكرى الـ21 لانتفاضة الاقصى

العالم - مراسلون

بدعوة من لجنة المتابعة العربية بالداخل الفلسطيني المحتل تجمع الالاف من ابناء الداخل وبمشاركة كافة الاحزاب العربية والاسلامية في مدينة سخنين في مهرجان مركزي احياءا لذكرى انتفاضة الاقصى والقدس وشهداء اكتوبر من عام 2000 الذين هبوا دفاعا عن المسجد الاقصى المبارك وتنديدا بتدنيس واقتحام رئيس الوزراء الاسبق ارئيل شارون.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة ابناء البلد، سهيل صليبي: "الشعب الفلسطيني متمسك بدماء شهدائه وعلى دربه سائرون واكبر دليل ان اغلب المشاركين في المظاهرة اليوم هم من الشباب الذين لم يعيشوا فترة الانتفاضة او هبة القدس والاقصى لكنهم سائرون على الدرب ويحييون ذكرى شهدائنا من اجل التمسك بالمسيرة والتمسك بالهوية الفلسطينية باعتبارها جزء حي من الشعب الفلسطيني".

المشاركون رفعوا علم فلسطين وصور شهدائهم مطالبين بالقصاص لكل من قتل ابنائهم من افراد شرطة الاحتلال وقادتهم الذين نفذوا مجزرة بحق المنتفضين من ابناء الداخل الفلسطيني فيما قامت امهات الشهداء وذويهم بنثر الورود ووضع الاكاليل على شهدائهم في مقبرة سخنين.

لا تزال شرارة الانتفاضة مشتعلة بكل ما تميزت به من مشاهد التضحية والفداء التي سطرها ابناء فلسطيني الداخل دفاعا عن المسجد الاقصى المبارك ورفضهم لاعتداءات الاحتلال المتواصله.

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