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شاهد.. ميثاق وطني جديد في السودان لإدارة الفترة الإنتقالية

السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

وقَّعت قوى سياسية وحركات مسلحة منضوية تحت تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، ميثاقاً وطنياً جديداً لإدارة الفترة الانتقالية و دعا الميثاق، إلى عودة الأحزاب السياسية والحركات المسلحة إلى منصة التأسيس في الثورة، بدلاً من حالة الانقسام في الائتلاف الحاكم.

العالم - مراسلون

كان هذا خطاب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في مطلع الشهر الماضي اثناء اعلان الميثاق السياسي والذي شاركت فيه اربعة احزاب رئيسة بينما رفضت بقية الاحزاب والحركات المسلحة الانضمام لتلك المجموعة وعلي رأسها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي واللذين شاركا في ميثاق التوافق الوطني لوحدة احزاب الحرية والتغيير بدعوي ان الاعلان السياسي السابق لا يمثل كل قوي الحرية والتغيير.

اما رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم وهو وزير المالية في الحكومة الانتقالية فقد جاء خطابه مهادناً بعض الشيء عبر دعوات لتوحيد كافة القوي السياسية والحركات المسلحة تحت مظلة قوي الحرية والتغيير دون اقصاء لأحد، لكنه شن هجومًا علي لجنة ازالة تفكيك النظام السابق.

اذن هو احساس بالغبن تجاه قوي الاعلان السياسي الذي يدعمه رئيس الوزراء السوداني باعتباره قلة تسيطر علي مقاليد الحكم.

وقال رئيس كيان الشمال، ابو القاسم برطم: "ما الذي حدث بتلك السنتين عبارة عن قهر وظلم لعدد كبير جدا من المواطنين السودانيين وهذا نتيجته الاستفتاء الواضح، هذا استفتاء واضح جدا انه من المفترض ان تتغير الحكومة الموجودة".

تجمع المهنيين اصدر بيانًا ندد فيه بخطوة ميثاق التوافق الوطني ووصفها بشراكة الخيانة في اشارة ضمنية أن بعض القيادات العسكرية في الحكومة الانتقالية يوالون النظام السابق ويلتفون حول مطالب الثورة السودانية بإدخال حزب المؤتمر الوطني المحلول عبر النافذة.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق..

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