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مصادر يمنية: ارتفاع حصيلة القصف المدفعي السعودي على منطقة الرقو في صعدة إلى 3 شهداء و5 جرحى

السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

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