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أميرعبد اللهيان: لا نتحمل أبداً حضور الكيان الصهيوني قرب حدودنا

أميرعبد اللهيان: لا نتحمل أبداً حضور الكيان الصهيوني قرب حدودنا
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران أبلغت باكو أنها لن تقبل أي تغيير جيوسياسي أو أي تعديل في الحدود الدولية، مؤكدا انه "لن نقبل بأي وجود للكيان الصهيوني قرب حدودنا وأبلغت أذربيجان بهذا الأمر".

العالم-إيران

وقال أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع القناة الأولى الإيرانية، مساء السبت، "إننا نعمل على أن لا تتحول أراضي أذربيجان لمسرح للتحركات الإسرائيلية لزعزعة أمن المنطقة".

وتابع: "أبلغنا أذربيجان قلقنا سياسياً وأمنياً من وجود إسرائيل خلال الصراع في كاراباخ".

واكد وزير الخارجية الإيراني "اننا حساسون للغاية في القضايا الجيوسياسية وقد قلنا لأذربيجان صراحة أن تغيير الحدود أمر غير مقبول".

وصرح حسين أمير عبد اللهيان: نسعى الى أن لا تصبح اذربيجان مرتعا للصهاينة او ان تقع في فخهم.

واردف قائلا: سيتم استئناف المفاوضات النووية المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي قريبا وفي الوقت المناسب

یتبع….

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أميرعبد اللهيان: لا نتحمل أبداً حضور الكيان الصهيوني قرب حدودنا

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