أميرعبد اللهيان: لا نتحمل أبداً حضور الكيان الصهيوني قرب حدودنا

العالم-إيران

وقال أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع القناة الأولى الإيرانية، مساء السبت، "إننا نعمل على أن لا تتحول أراضي أذربيجان لمسرح للتحركات الإسرائيلية لزعزعة أمن المنطقة".

وتابع: "أبلغنا أذربيجان قلقنا سياسياً وأمنياً من وجود إسرائيل خلال الصراع في كاراباخ".

واكد وزير الخارجية الإيراني "اننا حساسون للغاية في القضايا الجيوسياسية وقد قلنا لأذربيجان صراحة أن تغيير الحدود أمر غير مقبول".

وصرح حسين أمير عبد اللهيان: نسعى الى أن لا تصبح اذربيجان مرتعا للصهاينة او ان تقع في فخهم.

واردف قائلا: سيتم استئناف المفاوضات النووية المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي قريبا وفي الوقت المناسب

یتبع….