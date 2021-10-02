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في ذكرى مقتل خاشقجي.. بلينكن يتوعد بـ"ردع القمع العابر للحدود"!

في ذكرى مقتل خاشقجي.. بلينكن يتوعد بـ
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٨ بتوقيت غرينتش

زعم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده ملتزمة بالدفاع عن حرية التعبير و"حماية الصحفيين والنشطاء والمعارضين في كل مكان".

العالم-الامريكيتان

وجاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وادعى أنه "في الذكرى الثالثة للقتل الشنيع للصحفي جمال خاشقجي، نكرم إرثه وحياته الاستثنائية، كما نجدد التزامنا بالدفاع عن حرية التعبير وحماية الصحفيين والنشطاء والمعارضين في كل مكان".

ولفت إلى أنه "منذ صدور التقرير عن مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في فبراير، اتخذنا خطوات لمنع تكرار مثل هذه الجريمة المستهجنة، وأطلقنا جهودا منسقة لمنع أي حكومة تستهدف الصحفيين والنشطاء والمعارضين خارج حدودها".

وزعم ان الولايات المتحدة "ستقف جنبا إلى جنب مع الصحفيين الشجعان والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين غالبا ما يخاطرون بحياتهم من أجل تعزيز حقوق الآخرين".

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في ذكرى مقتل خاشقجي.. بلينكن يتوعد بـ"ردع القمع العابر للحدود"!

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