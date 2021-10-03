نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى القطري تتجاوز 63%

العالم-قطر

اعلن اللواء ماجد إبراهيم الخليفي، رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى القطري ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 63.5٪ من إجمالي عدد الناخبين .

وكان قد أدلى الناخبون في قطر بأصواتهم يوم السبت في أول انتخابات تشريعية لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى في انتخابات أثارت جدلا داخليا حول المشاركة في الانتخابات والمواطنة.

وقد تنافس في الانتخابات 234 مرشحا بينهم 28 امرأة للفوز بـ30 مقعدا تشكل ثلثي مقاعد المجلس، على أن يقوم أمير دولة قطر بتعيين الثلث الباقي.

وكانت عملية الاقتراع انطلقت صباحا في مراكز الانتخاب في 30 دائرة موزعة على عموم قطر.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي ينتخب فيها القطريون ثلثي أعضاء المجلس.