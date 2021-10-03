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نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى القطري تتجاوز 63%

نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى القطري تتجاوز 63%
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس الشورى في قطر النتائج الرسمية لأول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد، وقالت إن نسبة المشاركة بلغت 63.5%.

العالم-قطر

اعلن اللواء ماجد إبراهيم الخليفي، رئيس اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى القطري ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 63.5٪ من إجمالي عدد الناخبين .

وكان قد أدلى الناخبون في قطر بأصواتهم يوم السبت في أول انتخابات تشريعية لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى في انتخابات أثارت جدلا داخليا حول المشاركة في الانتخابات والمواطنة.

وقد تنافس في الانتخابات 234 مرشحا بينهم 28 امرأة للفوز بـ30 مقعدا تشكل ثلثي مقاعد المجلس، على أن يقوم أمير دولة قطر بتعيين الثلث الباقي.

وكانت عملية الاقتراع انطلقت صباحا في مراكز الانتخاب في 30 دائرة موزعة على عموم قطر.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي ينتخب فيها القطريون ثلثي أعضاء المجلس.

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نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشورى القطري تتجاوز 63%

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