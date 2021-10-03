عباس يهدد 'اسرائيل' بالخيارات التي يمتلكها

العالم - فلسطين

وأشار عباس، في تصريحات خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية فعاليات من محافظتي الخليل وبيت لحم، إلى هذه الخيارات الأخرى "كالعودة للمطالبة بقرار التقسيم لعام 1947، أو الذهاب إلى الدولة الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية التي تتحقق فيها الحقوق السياسية والمدنية الكاملة للفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية، وليس الدولة الواحدة التي تقوم على تأييد الاحتلال وفرض نظام الأبارتهايد والفصل العنصري".

وطالب عباس المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته لإحقاق الحق الفلسطيني وردع "إسرائيل" عن مواصلة احتلالها وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني".

وقال عباس: "آن الأوان لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وعدم إصدار الوعود والمماطلة في التنفيذ من قبل أطراف المجتمع الدولي؛ بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة".

وسبق أن اعلن رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي نفتالي بينيت بأنه يناقش بتاتا قضية حل الدولتين، كما أن عددا من فريقه الوزاري صرحوا بأن حل الدولتين لن يناقش خلال تصدي بينيت لرئاسة الوزراء، وحينها لم يرد عباس أو أي مسؤول فلسطيني على تصريحاتهم.