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سوريا تسجل 8 وفيات و236 إصابة جديدة بكورونا 

سوريا تسجل 8 وفيات و236 إصابة جديدة بكورونا 
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة السورية السبت تسجيل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 75 حالة ووفاة 8 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

العالم-سوريا

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 34696 شفيت منها 23959 وتوفيت 2265 حالة.

وكانت وزارة الصحة السورية حذرت من استمرار الموجة الرابعة رغم تراجع إصابات كورونا.

وقال مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية، الدكتور توفيق حسابا، إن الانخفاض الذي سجلته إصابات كورونا في الأيام الماضية لا يعني تجاوز الموجة الرابعة، إذ يمكن أن تعود للارتفاع مجددا، ودعا للحيطة وضرورة التطعيم.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من آذار من العام الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

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