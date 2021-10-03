أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 03 أكتوبر 2021

وطن امروز ..

- مناورات فاتحي خيبر ليست مجرد رسالة تحذير , إيران لن تسمح بأي تغييرات للجغرافيا السياسية بالقوقاز

ابتكار ..

- نواب بمجلس الشورى الإسلامي يوجهون تحذيرات لحكومة جمهورية آذربيجان

اطلاعات ..

- الكيان الصهيوني يعترف بقيامه بدور في جريمة إغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني الإرهابية

جوان ..

- التحالف السعودي يصعد هجماته الوحشية على المدنيين في المحطة الأخيرة للحرب في اليمن

ايران ..

- إتساع دائرة القمع الصهيوني الوحشي للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة

قدس..

- قفزة هائلة في قدرات الجيش تدعم المعادلات والموازنات الإستراتيجية للبلاد

كيهان..

- مظاهرات شعبية في البحرين تندد بالتطبيع وتطالب بإغلاق سفارة الكيان الصهيوني في المنامة

جمهوري اسلامي ..

- الفصائل الفلسطينية تدين بشدة زيارة وزير الخارجية الصهيوني للبحرين

رسالت ..

- وزير الدفاع الأمريكي يعترف أمام مجلس الشيوخ بهزيمة أمريكا في أفغانستان

جام جم ..

- على خلفية أجواء التوتر مع جمهورية آذربيجان .. نهاية سياسة المماشاة مع باكو

سياست روز ..

- إستطلاعات الرأي في الولايات المتحدة تعكس تزايد وإتساع دائرة الميول الإنفصالية بشكل خطير

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها ( التهديدات الداعشية .. من الشمال الغربي هذه لمرة ).. تحظى مناورات فاتحي خيبر للجيش الايراني في المناطق الحدودية في شمال غرب البلاد باهمية خاصة جدا لعاملين الاول هو .. ( أن هذه المناورات تأتي ردا على محاولات الكيان الصهيوني إيجاد موطئ قدم في منطقة جنوب القوقاز) وذلك عبر التنسيق بین هذا الکیان وبعض القوى الاقليمية . فهذه المناورات تحمل رسالة عملية واضحة لهذه القوى من ان ايران لن تسمح باية تحركات للكيان الصهيوني قرب حدودها او في مناطق باحتها الخلفية ابدا, وهي مستعدة للتصدي بحزم لمثل هذه التحركات. والعامل الاخر الذي يضفي اهمية خاصة على هذه المناورات هو كونها تعكس جهوزية فائقة لاجتثاث اية مخططات لنقل ونشر دواعش الى جنوب القوقاز خلف اية ذرائع , فايران تقول بصراحة عبر مناورات فاتحي خيبر انها ستتحرك للقضاء بقوة على اية تهديدات لامنها القومي .

ايران ..

في الشأن التونسي كتبت صحيفة ايران في مقالها ( دعوة إحتجاجية للبرلمان التونسي على رئيس الجمهورية ).. يبدو ان الساحة التونسية مقبلة على المزيد من التحديات حيث دعا زعيم حركة النهضة رئيس البرلمان النواب الى تجاهل قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد البرلمان، ( راشد الغنوشي حث النواب على إستئناف أعمال البرلمان وكسر قرار التجميد وذلك في تحد سافر لرئيس الجمهورية ) ان خطورة هذه الدعوة تتمثل لا في كسر ذلك القرار الذي اتخذه قيس سعيد قبل شهرين فحسب بل في كون ان الهدف من وراء هذه الدعوة ايجاد ارضية لحجب الثقة عن رئيس الجمهورية استنادا الى تفسيرات دستورية . ان تونس قد تتجه نحو اجواء تصعيد ساخنة خاصة بعد اعلان الرئاسة التونسية لتدابير استثنائية تحصر السلطات عمليا بيد رئيس الجمهورية بشكل يضيق الدوائرعلى حركة النهضة والمعارضة بشكل عام .

رسالت ..

وجهت صحيفة رسالت انتقادات صريحة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكتبت في افتتاحيتها ( على السيد غروسي الإجابة ).. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي ما زال مصرا على مواصلة صمته العجيب ازاء تعرض المنشآت انووية الايرانية لهجمات تخريبية صهيونية .. ( إن هذه الوكالة التي تتلقف الأكاذيب ضد إيران بلهفة تصمت تماما إزاء تعرض منشآت أحد أعضائها لأعمال تخريبية) ان على المدير العام لهذه الوكالة رافائل غروسي تقديم توضيحات حول معنى صمتها ازاء الهجمات والاعمال التخريبية الصهيونية التي تستهدف المنشآت النووية الايرانية وفي الوقت الذي ينص فيه ميثاق هذه الوكالة على حماية امن وسلامة منشآت البلدان الاعضاء، وعلى السيد غروسي ان يوضح موقفه ازاء قيام مفتشي هذه الوكالة بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني وامريكا وعدم التزامهم بالحيادية وبقوانين هذه الوكالة نفسها. كما عليه توضيح صمته ووكالته المطبق ازاء وجود ترسانة نووية كبيرة في الكيان الصهيوني .

سياست روز ..

صحيفة سياست روز كتبت في افتتاحيتها ( رسالة مناورات فاتحي خيبر ).. المناورات العسكرية الواسعة للجيش الايراني في المناطق الحدودية شمال غرب البلاد.. ( رسالة صريحة وعاجلة لكل من يفكر في القيام بإستفزاز وتهديد بلادنا , رسالة تجسد جهوزيتها وقدراتها القتالية الواسعة ) ان ايران استطاعت بقدراتها العسكرية الهائلة القيام بدور رئيسي في قصم ظهر الارهاب التكفيري في سوريا والعراق كما استطاعت بقدراتها العسكرية الضخمة وبنجاحها في ايجاد ردع استراتيجي كبح جماح امريكا في المنطقة وبتمريغ انفها في الوحل . ومن هنا فأن بلادنا قادرة وبامتياز على التصدي لاية تهديدات قد تصدر من اية قوى اقليمية كبيرة ام صغيرة , والمسألة المهمة هنا هي ان على بلدان الجوار تفادي تحويل اراضيها ان بؤر تهديد لبلادنا لان ذلك سيشكل تهديدا مباشرا لامننا القومي , وايران لن تتردد في ازالة اي تهديد والقضاء عليه . ان بلادنا اكدت دائما على علاقات الجيرة والتعاون البناء لكنها لن تسمح بايجاد اي لاحد بتهديد امنها واستقرارها.

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( خطة ترامب لإجراء إنتخابات مبكرة ).. شعبية الرئيس الامريكي جو بايدن تتهاوى بشكل متسارع لم تشهد امريكا له مثيلا في العام الاول لوصول ايا من الرؤوساء السابقين في تأريخها.وساهمت الهزيمة في افغانستان والانسحاب الفوضوي المذعور من كابول في فقدان بايدن لتأييد قطاعات كبيرة من الديمقراطيين، ( إن ترامب كان يخطط لخوض الإنتخابات الرئاسية عام 2024 إلا أنه يراهن الآن على إنهيار شعبية بايدن لإجرا ء إنتخابات مبكرة ) فالهزيمة الامريكية المذلة في افغانستان اوجدت له فرصة ذهبية للتشكيك بشكل اكبر بقدرة وكفاءة بايدن على ادارة شؤون البلاد ورغم ان ترامب نفسه وضع اسس هذه الهزيمة عبر مفاوضات الدوحة مع طالبان . ان ترامب لا يحاول الان دفع الامور نحو اقالة او استقالة بايدن فحسب بل يشن حملات تشكيك بنائبة بايدن كامالا هاريس ايضا ليحول دون تسلمها السلطة في مثل هذه الحالة .

اطلاعات ..

سلطت صحيفة اطلاعات الضوء في تقرير لها على (حشد طاجيكستان قواتها مقابل طالبان ) وكتبت.. تشهد مناطق الحدود الطاجكستانية الافغانية حشودا عسكرية لقوات البلدين مما ينذر بوقوع صدامات وحتى اندلاع حرب، ( إن إنعدام الثقة بين البلدين وسط هواجس نابعة من خلفيات عرقية وتاريخية, يجعل من إندلاع حرب إحتمالا مطروحا) فحركة طالبان اتهمت مؤخرا طاجيكستان بالتدخل في شؤونها الداخلية وبمحاولة دعم المقاومة الافغانية ضد طالبان من منطلقات عرقية , وبالطبع نفت دوشنبه هذه الاتهامات مؤكدة بان عدم تشكيل حكومة جامعة وشاملة في افغانستان يشكل تهديدا لامنها واستقرارها، ان ما يحدث الان هو تصاعد حرب كلامية وتبادل للاتهامات بين البلدين وسط محاولات روسية للتهدئة , ولكن القصة قد تاخذ منحى اخر في المناطق الحدودية .