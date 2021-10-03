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شاهد: المقاومة اللبنانية تسقط مسيرة اسرائيلية دون تدمير

الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

اسقطت المقاومة في لبنان مسيرة إسرائيلية خرقت الاجواء اللبنانية سالمة دون قصفها او تعطيلها وبالاسلحة المناسبة.

العالم – خاص بالعالم

واطلق الناشطون اللبنانيون هاشتاغ بأيدينا سقطت تفاعلا منهم باسقاط مسيرة اسرائيلية دون اي عطل او قصفها.

وغردت "صباح فتوني": "إسقاط يسعور في وادي مريمين في الحرب الكونية الفين وستة قلبت المعادلة وجعلت من الصهيوني يطلب وقف إطلاق النار، وفي نفس الوادي اليوم يُسْقِط المجاهدون مسيّرة سالمة ضمن معادلة الردع القائمة في تقييد وإسقاط المسيّرات".

وكتب "نبيل حمدان": "الطائرة الاسرائيلية لم تُرمى بالنيران ولم تُفَجر وأتى بالبيان تم إستعمال الاسلحة المناسبة. يعني سلاح الفكر والعلم والقلم. يللي شايفين حالكم فيه هيك نحنا منستعمله وهيك منستفيد منه".

كما علق "حسن عز الدين": "يرقصون على نغمات الذلّ وبينهم العدو حَضَر. وعلينا الفخر يدلّ لبأس بالعزّ جَهَر".

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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