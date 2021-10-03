الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠٨:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر يمنية:استشهاد امرأة وإصابة زوجها واثنين من أطفالها بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان استهدف منزلهم بمنطقة الصالبة في مديرية حريب بمأرب

الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. أجواء زيارة الأربعين بمعرض حلم الجنة في طهران

مع الحدث انتخابات العراق وفرص الاصلاح والتغيير

أشرف غني يفر الى الإمارات

الإعلان عن نتائج انتخابات قطر

شاهد بالفيديو.. مشاركة 63% من القطريين بأول انتخابات تشريعية في البلاد

جريمة صادمة.. 'الابن العاق' قتل أمه شنقا لــسبب غريب جدا!