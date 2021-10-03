انخفاض صادرات العراق النفطية الى الولايات المتحدة

العالم-العراق

وقالت الادارة في جدول لها، ان "العراق صدّر من النفط الخام لأمريكا خلال شهر ايلول الماضي مليون و500 ألف برميل بمعدل 50 ألف برميل يوميا، منخفضة عن شهر آب الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية لأمريكا 4 ملايين و30 ألف برميل بمعدل 130 ألف برميل يوميا".

واضاف ان "العراق صدّر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر أيلول بمعدل 106 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 50 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 42 ألف برميلاً يوميا في الأسبوع الثالث"، مشيرا الى ان "الاسبوع الرابع لم يصدر العراق أي كمية الى امريكا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ أن "العراق جاء بالمرتبة التاسعة بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية وروسيا وكولومبيا والإكوادور والبرازيل ونيجيريا، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا خلال شهر ايلول 12 ملايين و187 ألف برميل يوميا"، مبينة أن "كندا جاءت بالمرتبة الاولى كأكثر دول مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك".