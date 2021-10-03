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آية الله خامنئي: حضور الجيش الأميركي في المنطقة يبعث على زعزعة الاستقرار والدمار فيها

الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

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