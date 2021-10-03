آية الله خامنئي: الولايات المتحدة التي احتلت أفغانستان من أجل القضاء على طالبان قد سلمتها السلطة بعد 20 عاما من القتل والجرائم في هذا البلد

قناة العالم
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠٩:٤٧ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
آية الله خامنئي: الأحداث الأخيرة على الحدود الشمالية الغربية للبلاد في بعض الدول المجاورة يجب حلها بصورة منطقية
آية الله خامنئي: الأحداث الأخيرة على الحدود الشمالية الغربية للبلاد يجب ان تحل دون تدخل ووجود عسكري للقوات الأجنبية
آية الله خامنئي: الولايات المتحدة التي احتلت أفغانستان من أجل القضاء على طالبان قد سلمتها السلطة بعد 20 عاما من القتل والجرائم في هذا البلد
آية الله خامنئي: ليعلم الذين يظنون بأنهم قادرون على ضمان أمنهم عبر الاعتماد على الآخرين سيتلقون صفعات سلوكهم قريبا
آية الله خامنئي: حضور الجيش الأميركي في المنطقة يبعث على زعزعة الاستقرار والدمار فيها
آية الله خامنئي: الولايات المتحدة التي احتلت أفغانستان من أجل القضاء على طالبان قد سلمتها السلطة بعد 20 عاما من القتل والجرائم في هذا البلد
آية الله خامنئي: ليعلم الذين يظنون بأنهم قادرون على ضمان أمنهم عبر الاعتماد على الآخرين سيتلقون صفعات سلوكهم قريبا
آية الله خامنئي: حضور الجيش الأميركي في المنطقة يبعث على زعزعة الاستقرار والدمار فيها
العراق الرئيس برهم صالح: ما تحقق حتى الآن بشأن الانتخابات يستحق الإشادة والتقدير ولا نستخف بحجم التحديات التي تواجهنا
قائد الثورة الاسلامية خلال مراسم تخرج طلاب كلية الضباط: قواتنا المسلحة حصن حصين ودرع دفاعي بمواجهة تهديدات الاعداء في الداخل والخارج
آية الله خامنئي: الولايات المتحدة التي احتلت أفغانستان من أجل القضاء على طالبان قد سلمتها السلطة بعد 20 عاما من القتل والجرائم في هذا البلد
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
هاشتاغ
رفض الشعب البحريني لزيارة لبيد والصهاينة
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٤
مع الحدث
انتخابات العراق وفرص الاصلاح والتغيير
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٣
خاص بالعالم- مراسلون
مواجهات عدن.. الغنوشي يتحدى قيس سعيد
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 02 اكتوبر 2021
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٣
انقلاب الصورة
خداع وكذب امريكا
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٠
مع الحدث
لقاء سوليفان ابن سلمان والخيارات الضيقة
السبت ٠٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٠
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
الحشد الشعبي يندد بعدم مساواته في 'التصويت الخاص'
سفير الهند لدى سوريا يكشف عن اهتمام بلاده في إعادة إعمار سوريا
تركيا توقف مهاجرين غير شرعيين داخل اراضيها
خاص للعالم..
وفد للتحالف الامريكي يلتقي وجهاء دير الزور.. ملفات مهمة على طاولة النقاش
توغل الطيران الحربي الصيني في أجواء تايوان لا زال متواصلا..
اشتباكات متواصلة في سجن..
الاكوادور.. اطلاق نار على شرطيين من قبل سجناء متنازعين
مقالات و تحليلات
ماكرون يمس تاريخ بلد المليون شهيد فما هي العواقب؟
لبنان الرسمي يتداول للدفع باتجاه استئناف مفاوضات الترسيم غير المباشرة
تطورات خطيرة في ملف ترسيم الحدود.. ما الذي يجب أن يفعله لبنان؟
معهد امريكي: صنعاء باتت الطرف الاقوى والحرب تقترب من نهايتها
«قسد» تقرع باب دمشق: التخلّي الأميركي يسرّع التسوية
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.