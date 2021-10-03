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أخر تطورات مفاوضات ليفربول مع 'محمد صلاح' لتجديد التعاقد

أخر تطورات مفاوضات ليفربول مع 'محمد صلاح' لتجديد التعاقد
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

كشف تقرير صحفي ، أخر تطورات مفاوضات ليفربول مع النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم لتجديد عقده مع الريدز .

العالم - رياضة

وحسب صحيفة صنداي وورلد الايرلندية، فإن ليفربول يسعي لتجديد عقد محمد صلاح مع النادي قبل نهاية العام الحالي .

ونجح نادي ليفربول ، في تجديد التعاقد مع هندرسون وفان دايك وروبرتسون وفابينيو وارنولد ، بينما مازال مصير محمد صلاح مجهولا حتي الوقت الحالي .

وأكدت الصحيفة ، أن محمد صلاح ووكيله رامي عباس رفضا أخر عرض قدمته إدارة نادي ليفربول خلال الفترة الماضية، ولا يرغب الريدز في كسر سقف الرواتب في الفريق للحفاظ علي الفرعون .

وأضاف التقرير ، أن فان دايك صاحب أعلي راتب في ليفربول حاليا بقيمة 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ومن المتوقع أن يطلب محمد صلاح 300 ألف جنيه استرليني أسبوعيا لتجديد عقده.

جدير بالذكر أن عقد محمد صلاح ينتهي مع ليفربول في صيف 2023.

عرض برشلونة لــ محمد صلاح

في سياق متصل، أكد تقرير صحفي، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، يستهدف التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع “ le10sport”، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة ، يسعى لضم محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط هجوم برشلونة.

وأضاف الموقع، أن خوان لابورتا رئيس برشلونة يعتمد في خطته لضم محمد صلاح، على اقتراب انتهاء عقد النجم المصري مع الريدز، حيث يأمل أن يوافق ليفربول على فتح المفاوضات، لتجنب رحيله بالمجان في صيف 2023.

ويستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر سيتي، اليوم، الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء ، ويذاع اللقاء عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium .

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