شاهد .. لقطات مثيرة من مناورات 'فاتحو خيبر'

العالم - ايران

وفي هذا الاطار فقد نشر موقع "مشرق" لقطات مثيرة للاهتمام لمناورات "فاتحو خيبر" على الحدود الشمالية الغربية لإيران ، والتي تظهر جانباً من قدرات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد أي تهديدات للعدو والدفاع عن هذه الحدود والمنطقة.

هذا وصرح العميد أمير كيومرث حيدري قائد القوات البرية للجيش عن الهدف من إجراء تمرين "فاتحو خيبر" ، حيث قال أنه في نهاية كل دورة تدريبية وكلما حققنا إنجازا خاصا سنخضع لاختبار من المعدات والأسلحة .

وأشار إلى أن هذا التمرين له حساسية خاصة أيضا نظرا لوجود عناصر مكشوفة وخفية تابعة للكيان الصهيوني ، فضلا عن عدد كبير من إرهابيي "داعش" في دول المنطقة.

وتابع قائلا ان تنظيم "داعش" دخل الى المنطقة بدعوة من إحدى دول المنطقة خلال الصراع بين أرمينيا وأذربيجان. وبما أننا لسنا متأكدين مما إذا كانوا قد غادروا المنطقة ، سيتم إرسال رسالة إليهم أثناء هذا التمرين. يجب أن يعلموا هم والصهاينة أنه لا مكان لهم في المنطقة وأن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حساسة تجاههم بشكل خاص وستتعامل معهم أينما رأوها.

وقال قائد القوات البرية للجيش إنه تم الكشف عن سلاحين مضادين للدبابات إلى جانب عدة إنجازات أخرى للقوات البرية للجيش ووزارة الدفاع في تمرين "فاتحو خيبر".

يشار الى ان مناورات فاتحو خيبر انطلقت يوم الجمعة (30 أكتوبر) بحضور اللواء 216 مدرع ، اللواء 316 مدرع ، اللواء 25 ، مجموعة مدفعية 11 ، طائرة بدون طيار ، الحرب الالكترونية ، الوحدة الهندسية القتالية 433 بدعم من طيران الجيش في المنطقة الشمالية الغربية العامة. للبلاد وتحديدا بين محور بولداشت - جلفا.