اخراج الاحتلال الاميركي والتركي من ثوابت تحالف الفتح في العراق

العالم-العراق

وقال الفتلاوي ، ان “المرجعية الدينية مهدت الطريق لاختيار من يريد بناء العراق”، مؤكدا ان “من ثوابت تحالف الفتح اخراج الاحتلال الامريكي والتركي من البلاد”.

وأضاف ان “بناء الوطن يعتمد على اخراج قوات الاحتلال من العراق، والذين يحاربون الحشد الشعبي معرفون”، مبينا انه “لولا الحشد الشعبي لضرب الدين والوطن”.

وتابع الفتلاوي ان “هناك احزاب تسعى لتغيير توجهات الحشد الشعبي العقائدية”، موضحا ان “من اولويات تحالف الفتح كيفية الحفاظ على الحشد الشعبي”.

وأوضح ان “الحشد الشعبي تكون نتيجة فتوى ولايحل الابفتوى، ولديه جماهير كبيرة والشعب يقدر تضحياته”، مؤكدا ان “الفتح يمثل الحشد الشعبي والعكس صحيح”.

المصدر: المعلومة