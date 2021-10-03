الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١
١١:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

عضو تحالف علي الفتلاوي..

اخراج الاحتلال الاميركي والتركي من ثوابت تحالف الفتح في العراق

اخراج الاحتلال الاميركي والتركي من ثوابت تحالف الفتح في العراق
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد عضو تحالف علي الفتلاوي، الاحد، ان من الثوابت المتفق عليها في تحالفه هي اخراج الاحتلال الامريكي والتركي من العراق.

العالم-العراق

وقال الفتلاوي ، ان “المرجعية الدينية مهدت الطريق لاختيار من يريد بناء العراق”، مؤكدا ان “من ثوابت تحالف الفتح اخراج الاحتلال الامريكي والتركي من البلاد”.

وأضاف ان “بناء الوطن يعتمد على اخراج قوات الاحتلال من العراق، والذين يحاربون الحشد الشعبي معرفون”، مبينا انه “لولا الحشد الشعبي لضرب الدين والوطن”.

وتابع الفتلاوي ان “هناك احزاب تسعى لتغيير توجهات الحشد الشعبي العقائدية”، موضحا ان “من اولويات تحالف الفتح كيفية الحفاظ على الحشد الشعبي”.

وأوضح ان “الحشد الشعبي تكون نتيجة فتوى ولايحل الابفتوى، ولديه جماهير كبيرة والشعب يقدر تضحياته”، مؤكدا ان “الفتح يمثل الحشد الشعبي والعكس صحيح”.

المصدر: المعلومة

روابط ذات صلة

العامري: الأمريكان منعوا من المضي بالاتفاقية الصينية العراقية

الفتح: بيان المرجعية شجع العراقيين على المشاركة في الانتخابات

تحالف الفتح: كل الذين شاركوا في مؤتمر أربيل خونة لاقيمة لهم

الفتح: قلنا كلمتنا برفض الوجود الاميركي وننتظر تطبيق ذلك

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. معاناة فصل وإعادة عائلات المهاجرين السوريين

انتخابات العراق.. تفاصيل طريقة استلام بطاقة الناخب

الرئيس الأوكراني: سنبذل قصارى جهدنا لإعادة ساكاشفيلي من جورجيا

عضو تحالف علي الفتلاوي.. اخراج الاحتلال الاميركي والتركي من ثوابت تحالف الفتح في العراق

بالفيديو.. الجزائر: تصريحات ماكرون اعتداء غير مقبول

اعصار شاهين يضرب عمان والامارات