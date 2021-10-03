بالفيديو.. الجزائر: تصريحات ماكرون اعتداء غير مقبول

العالم – الجزائر

تصريحات تحمل في طياتها اعتداء غير مقبول لذاكرة خمسة ملايين وستمئة ألف شهيد.. هكذا وصفت الرئاسة الجزائرية التصريحات التي نسبتها مصادر اعلامية فرنسية إلى الرئيس ايمانويل ماكرون، تطرق خلالها إلى النظام الحاكم في الجزائر، ما دعاها لاستدعاء سفيرها لدى باريس على الفور للتشاور.

بيان الرئاسة الجزائرية عبر عن رفض الجزائر للتصريحات غير المفندة المنسوبة اعلاميا إلى ماكرون، واعتبرها تدخلا غير مقبول في شؤونها الداخلية. مذكرا باريس ورئيسها بأن جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر لا تعد ولا تحصى، ولا تسقط بالتقادم، كما يجب إلا تكون محلا للتلاعب بالوقائع وتأويلات تخفف من بشاعتها.. وبشأن التصريحات التي تعرضت إلى بناء الدولة والهوية الوطنية، فقد اعتبرتها الجزائر تندرج في إطار هيمنة مبتذل.

التصريحات الفرنسية التي نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية، جاءت خلال لقاء جمع الرئيس ماكرون بأحفاد المشاركين في حرب استقلال الجزائر، إلى جانب الجيش الفرنسي.

الصحيفة كتبت في مقال أن ماكرون اعتبر أن التاريخ الرسمي للجزائر أُعيدت كتابته بالكامل، ولا يستند إلى حقائق، إنما إلى خطاب يرتكز على كراهية فرنسا.. مضيفا أن الكراهية مصدرها النظام السياسي العسكري.. واصفا النظام بمنهك نتيجة الحراك الاحتجاجي، متسائلا بانكار عن وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي ومعتبرا انه كان هناك عمليات استعمار سابقة.

التوتر اللفظي الاخير بين باريس والجزائر، سبقه توتر على خلفية قرار باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين، ما يرسم تساؤلا حول مستقبل العلاقات بين الدولتين، في ظل المطالب الشعبية بقطع العلاقات مع باريس.

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