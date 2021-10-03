الكنيسة الكلدانية: نضم صوتنا الى صوت المرجع السيستاني

العالم-العراق

وقالت الكنيسة في بيان، "ونحن على مسافة اسبوع واحد من إنتخابات مجلس النواب العراقي، تضم الكنيسة الكلدانية صوتها الى صوت سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في حثه على المشاركة الواعية والمسؤولة كونها الطريق الأسلم للعبور بالبلاد الى مستقبل أفضل مما مضى".

ودعت، "الناخبين العراقيين الى مشاركة واسعة جدا لاحداث ثورة بيضاء تأتي بإصلاحات مهمة تشريعية وسياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية، وبناء دولة مدنية يشعر كل مواطن انها بيته"، مؤكدة ان "التصويت موقف ضميري ووطني وأخلاقي".

وعبرت الكنيسة عن املها "أن يشكل التصويت بالية سليمة، إنعطافة مفصلية للعراق، وأنموذجة على مستوى المنطقة".

واهابت الكنيسة "بالناخبين النجباء ان يقيموا مسيرة النواب السابقين والمرشحين الحاليين، والا يخدعوا بالوعود والهدايا، والا يبيعوا الوطن للانتهازيين والفاسدين، ويكون التصويت بوعي ومسؤولية لمن هو الأفضل في خدمة البلاد والعباد".

وجاء في بيان أورده مكتب المرجع الديني آية الله السيستاني، الأربعاء الماضي، أن "المرجعية الدينية العليا تشجّع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة".

ويتوجه الناخبون العراقيون في العاشر من أكتوبر/تشرين الاول الجاري الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 329 نائبا جديدا في مجلس النواب (البرلمان) في انتخابات تشريعية مبكرة دعت اليها الحكومة العراقية.