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مشائخ ووجهاء مأرب يعلنون الترحيب بمبادرة السيد الحوثي

مشائخ ووجهاء مأرب يعلنون الترحيب بمبادرة السيد الحوثي
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلن كبار مشائخ مأرب ووجهائها، اليوم الأحد، ترحيبهم بمبادرة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي.

العالم - اليمن

وأوضحت"المسيرة نت" أن كبار مشائخ مأرب، أعلنوا خلال مؤتمر صحفي لهم بالعاصمة صنعاء، عن تسليم نسخة من بيان الترحيب بالمبادرة لمكتب السيد الحوثي ونسختين للوسيط العماني والناطق الرسمي لأنصار الله.

وأكد بيان قبائل مأرب أن مبادرة السيد القائد ومنذ إعلانها أوجدت حراكاً واسعا وقدمت التنازل الكبير لأجل اليمن ووضعت أبناء مأرب جميعاً أمام مسئولية كبيرة، مشددا على أن مبادرة السيد عبد الملك الحوثي تعني إيقاف نزيف الدماء والاحتراب.

وأشارت قبائل مأرب إلى أن بيان الترحيب سبقه التواصل بين عدد من مشايخ المحافظة في صنعاء ومأرب وعواصم خارجية.

ولفت بيان قبائل مأرب إلى أن "العدو وعبر من يقفون معه من أبناء جلدتنا استطاع أن يحول المحافظة إلى قاعدة له، ونقطة انطلاق لمهاجمة صنعاء ومحافظات الجمهورية".

وشدد البيان أن الكرة أضحت في ملعب الطرف الذي يقف مع قوى العدوان، ومن يرفض المبادرة عليه أن يتحمل مسئولية ما سيترتب على ذلك.

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