رئيسي: بامكان إيران والصين أن يمهدا الطريق لتعددية حقيقية

العالم - ايران

بعث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية برقية تهنئة الى نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى الـ 72 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وقال: إن الإنجازات المجيدة التي حققتها الصين في العقود الأخيرة ترجع إلى وحدة وتضامن شعبها العظيم والقادة الحكماء مثل فخامتكم من أجل التنمية الوطنية.

واضاف رئيسي: يعكس التزام الصين المستمر بأولوية "التنمية" على الأجندة السياسية العالمية، رؤية الصين لنظام دولي عادل وشعبي لصالح جميع البلدان وخاصة البلدان النامية.

وتابع قائلا: بامكان إيران والصين باعتبارهما حضارتين عظيمتين محبتين للسلام وشريكين استراتيجيين شاملين، توفير الأرضية لتحقيق التعددية الحقيقية من خلال التعاون الاستراتيجي والتعاون المربح للجانبين.

واضاف رئيسي: من المؤكد أن الثقة الدائمة بين البلدين يمكن أن توسع سياق التعاون في شكل مبادرة "طريق – حزام" وكذلك برنامج التعاون الشامل ، وتحويل التعاون الإقليمي إلى تنمية واستقرار وسلام.

واعرب الرئيس الايراني عن أمله في تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية في المرحلة الجديدة من العلاقات بين ايران والصين فضلا عن تنفيذ الشراكة الاستراتيجية، متمنيا للرئيس الصيني موفور الصحة والموفقية ولشعبه السعادة والازدهار.