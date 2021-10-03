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مراسل العالم: انفجار على بوابة مسجد اثناء مراسم عزاء والدة المتحدث باسم حركة طالبان وانباء اولية تتحدث عن سقوط قتلى وجرحى

الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

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قتلى بانفجار على بوابة مسجد اثناء مراسم عزاء لوالدة قيادي بطالبان

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