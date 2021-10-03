الرئيس العراقي: انتخابات العاشر من أكتوبر تمثل نقطة تحول في البلاد

العالم - العراق

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مفوضية الانتخابات: "نعبر عن تقديرنا لمفوضية الانتخابات، ونقدر دور البعثة الأممية لدعم المفوضية".

وأضاف أن "انتخابات تشرين مفصلية وتمثل نقطة تحول في العراق، لذا من الضروري تأمين بيئة انتخابية مناسبة".

وأشار صالح إلى أن "إجراءات المفوضية والأجهزة الأمنية استثنائية لمنع التزوير والتلاعب بالعملية الانتخابية".

وتابع صالح أن "يوم الاقتراع سيتحول لعرس وطني وفرصة لتثبيت الإرادة الوطنية العراقية والانطلاق نحو الإصلاح".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية المبكرة هذه في العاشر من الشهر الحالي وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي.