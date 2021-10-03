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شاهد/ وزير الخارجية المصري يروي تفاصيل لقائه مع نظيره السوري

الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

تناول وزير الخارجية المصري سامح شكري، في لقاء تلفزيوني ما دار بينه وبين وزير خارجية السوري فيصل المقداد الذي التقاه في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة 24 أيلول/ سبتمبر الماضي.

العالم- مصر

وقال شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "أم بي سي مصر" إن لقاءه مع المقداد كان بهدف استكشاف كيفية إسهام مصر في خروج سوريا من أزمتها وعودتها مرة أخرى لـ"حظيرتها العربية".

وأوضح شكري أن اللقاء يؤكد "اهتمام مصر بالشعب السوري الشقيق والعلاقات التاريخية بينهما، فكان هناك دائما ارتباط رئيسي بين مصر وسوريا في حفظ الأمن القومي العربي".

وتابع: "بالتأكيد أن ما عانى منه الشعب السوري خلال العشر سنوات الماضية كان مؤلما، وهناك تطور، وهو هدوء المعارك العسكرية، وأصبحت هناك أهمية لإيجاد مخرج من الأزمة السورية لتحقيق تطلعات الشعب السوري وإعفائه مما تعرض له على مدى السنوات الماضية من أضرار".

مشيرا إلى أن "مصر لم تتورط بأي شكل من الأشكال في أي من التفاعلات التي حدثت خلال الـ10 سنوات الماضية، ومن هنا أتصور أنه كان هناك تقبل وانفتاح على الاجتماع".

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