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العامري: المرجعية حددت خارطة طريق لعبور العراق إلى بر الأمن

العامري: المرجعية حددت خارطة طريق لعبور العراق إلى بر الأمن
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الأحد، إن توجيهات المرجعية الدينية العليا، حددت "خارطة طريق" كفيلة بعبور العراق إلى بر الأمن.

العالم-العراق

وأوضح العامري في كلمة القاها خلال تجمع انتخابي في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى، أن "توجيهات المرجعية الدينية حددت خارطة طريق كفيلة بعبور العراق الى بر الامن، ونشدد على ضرورة إبعاد الانتخابات عن التدخلات والتأثيرات الاجنبية".

وأضاف، أن "تحالف الفتح عازم على إعمار العراق، وأن حماة الوطن هم الاقدر على بنائه"، مضيفاً "نحث على انتخاب من سعى لحفظ سيادة العراق، وعدم السماح بالتواجد الاجنبي".

وأشار العامري إلى، أن "سقوط كل من راهن على دمار وانهاء العراق، بعد دخول داعش إلى مناطق كثيرة، وأن مناطق تلعفر والإيزيديين تعرضت إلى انتهاكات كبيرة من قبل الإرهاب" .

وتابع، "نطمئن بأن الإرهاب لن يعود إلى تلعفر، وستبقى الاخوة العربية الاصيلة قائمة في هذه المنطقة"، مضيفا "نحن خدام لتلعفر ونفتخر بها بعد ان تمكنا من تحريرها".

وقال، "نأمل مشاركتكم الواسعة في الانتخابات لحل المشكلات المستعصية بالعراق، ونعاهدكم كما وقفنا سوية في تحرير الأرض فأننا سنقف من جديد لخدمتكم وتحقيق مطالبكم".

ونوه إلى أنه "ستبقى تلعفر عصية على الإرهاب وسندافع عنها ونعمل على تحويلها الى محافظة آمنة مستقرة"، لافتا إلى أن "تحالف الفتح يسعى لإحياء مشروع ري الجزيرة الذي لم ينجز رغم وجوده منذ العهد الملكي" حسبما افاد موقع ناس الاخباري.

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