الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠١:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

السودان يطلق غدا أول استراتيجية وطنية للمياه

السودان يطلق غدا أول استراتيجية وطنية للمياه
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

يدشن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، غدا الإثنين، ورشة عمل إطلاق أول استراتيجية وطنية للعشر سنوات المقبلة (2021-2031) لقطاع المياه في السودان، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

العالم - السودان

وذكرت وزارة الري والموارد الماضية - في بيان - أن الاستراتيجية تُغطي ثلاثة محاور رئيسية، هي: إدارة الموارد المائية، إمدادات مياه الشرب، ونظم الري.

وتتضمن الاستراتيجية التحديات وفرص التدخل للاستغلال الأمثل لموارد السودان الطبيعية الدائمة بالإضافة إلى الأمطار الموسمية لتوفير مياه الشرب والزراعة.

وشارك في إعداد الاستراتيجية خبراء مختصون من وزارة الري والموارد المائية، وأكاديميون، بجانب مشاركة مكثفة من كل أصحاب المصلحة.

بالإضافة إلى الجهات الإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال المياه كالأمم المتحدة و "يونسيف" ومنظمة "فاو" والبنك الدولي وخبراء من السودان وعدة دول بينها امريكا وهولندا وانكلترا ودول أفريقية.

روابط ذات صلة

اميركا تحذر السودان..الدعم مقابل الإنتقال إلى الحكم المدني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعرّف على أفضل 5 أطعمة للحفاظ على صحة الأمعاء

بعد 40 عاماً من التطبيع.. أول طائرة تجارية لشركة الطيران المصرية تهبط في 'تل أبيب'

شاهد.. تظاهرات مؤيدة للرئيس التونسي ومراسلة العالم تكشف التفاصيل

مباراة إيران وكوريا الجنوبية.. حضور جماهيري، مع تقنية VAR

الأحوال الشخصية بلبنان: انفراج أزمة بيانات القيد ابتداءً من يوم غد الإثنين

السفارة الإيرانية تشكر العراق حكومة وشعبا لإقامة مراسم الأربعين