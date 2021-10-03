وزير الخارجية السعودي يعلق على المحادثات مع ايران

العالم- السعودية

وقال بن فرحان، عقب لقاء مع مسؤول السياسة الخارجية في ​​الاتحاد الأوروبي​​ ​جوزيب بوريل، أن "المحادثات مع إيران لا تزال في مراحلها الاستكشافية"، آملاً "أن تضع محادثاتنا مع إيران أساسا لمعالجة المواضيع العالقة بين البلدين".

وأفاد بأن "المملكة تجري حوارا قويا للغاية مع ​الولايات المتحدة​ بشأن الحرب في اليمن".

وتأتي تصريحات وزير الخارجية​ السعودي في وقت أكدت فيه ايران أكثر من مرة رغبتها لاقرار افضل العلاقات مع دول الجوار وان ذراعيها مفتوحة لجيرانها، مع التشديد على ان حفظ أمن المنطقة يجب ان يكون بيد أهلها تدخل او تواجد أجنبي .

وكان الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، قال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (22 سبتمبر الماضي)، ان السياسة الخارجية للمملكة تولي أهمية قصوى لدعم الحوار والحلول السلمية، مؤكدا ان إيران دولة جارة ونأمل أن تؤدي محادثاتنا معها إلى بناء الثقة.

واضاف الملك السعودي في كلمته: إن "إيران دولة جارة ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في علاقات تعاون".