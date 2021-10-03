الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أ ف ب: اتصال هاتفي من الرئيس السوري بشار الأسد بالعاهل الأردني هو الاول منذ اندلاع النزاع في سوريا

الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ليبيا.. إجمالي مبيعات النفط بلغ نحو 2 مليار دولار في أغسطس

الرئيس الإيراني يوجه بتثبيت أسعار البضائع الاساسية في البلاد

"جابر" يفتح الخطوط بين الرئيس الأسد وملك الأردن .. ماذا بعد؟ 

تحذير من مخاطر انفجار الهاتف المحمول في البرد

موقع الاتحاد الدولي يشيد باللاعبات الإيرانيات لكرة اليد

وزير الخارجية السعودي يعلق على المحادثات مع ايران