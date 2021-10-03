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بعد 40 عاماً من التطبيع..

أول طائرة تجارية لشركة الطيران المصرية تهبط في 'تل أبيب'

أول طائرة تجارية لشركة الطيران المصرية تهبط في 'تل أبيب'
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن طائرة تابعة للشركة المصرية للطيران هبطت في "تل أبيب" بالداخل الفلسطيني المحتل، اليوم، لأول مرة، بعد 40 عاماً من توقيع النظام المصري اتفاقية تطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - الاحتلال

وأشارت إلى أن الطائرة حملت ألوان الشركة المصرية، وأقام الاحتلال احتفالاً في استقبالها، في مطار "بن غوريون".

وبحسب الصحيفة فإنه بعد توقيع اتفاق التطبيع بين مصر ودولة الاحتلال، جرى تسيير طائرات تجارية بين مصر و"تل أبيب" ولكن لم تقم الشركة بتسيير رحلاتها للاحتلال بصورة طبيعية، فقد أسست شركة تابعة لها تحمل إسم "سيناي إير" وكانت مخصصة لتسيير الرحلات بين الجانبين، بدلاً من تسيير رحلات إلى الأراضي المحتلة بطائرات تحمل شعار الشركة المصرية الرسمية للطيران.

وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن الشركة المصرية للطيران كانت أيضاً ترسل طائرات كبيرة لإيصال الركاب إلى "تل أبيب" ولكن لم تكن تحمل شعار الشركة الرسمية، وكانت تستخدم طائرات تابعة لشركات أخرى لتسيير رحلاتها.

وكثف نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ وصوله إلى الحكم في مصر، عام 2012، من العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي على المستويات كافة خاصة أمنياً وعسكرياً، كما كشفت مصادر عبرية عديدة، ومؤخراً استقبل السيسي رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت.

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