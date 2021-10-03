أكبر نقابة مستقلة في هونغ كونغ تحل نفسها

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وذلك في الوقت الذي يخنق فيه قانون للأمن الوطني وسلطات كاسحة يمنحها للشرطة المعارضة في هذا المركز المالي العالمي.



وصوت اتحاد نقابات عمال هونغ كونغ الذي تأسس عام 1990 والذي يضم 145 ألف عضو، على حل نفسه واضعا النهاية لوجوده في وقت تمارس فيه السلطات سيطرة أكبر على المنظمات والنقابات في هذا المركز التجاري.



وفي حين أدت الاحتجاجات المناوئة للحكومة عام 2019 إلى موجة جديدة من النشاط السياسي العمالي في هونغ كونغ ودفعت إلى زيادة كبيرة في نقابات العمال المسجلة بلغت نسبتها 35%، تسارع المنظمات إلى حل نفسها منذ قيام بكين بفرض القانون الأمني في العام الماضي.



وطبقاً لحصيلة، تسببت المخاوف من مخالفة القانون ومواجهة عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة في قيام 29 نقابة عمال بحل نفسها منذ بداية العام الجاري.



وقال ليو تانغ نائب رئيس اتحاد نقابات عمال هونغ كونغ دون الخوض في التفاصيل إن "الأعضاء تلقوا تهديدات لسلامتهم الشخصية".



ونفت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ قيام الحكومة بشن حملة على المجتمع المدني، وتقول السلطات إن جميع إجراءات إنفاذ القانون تستند إلى الأدلة ولا شأن لها بالمعتقدات السياسية لمن يُلقى القبض عليهم.