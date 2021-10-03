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هذا ما صرح به مقتدى الصدر بشان المرحلة المقبلة في العراق

هذا ما صرح به مقتدى الصدر بشان المرحلة المقبلة في العراق
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

اكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الاحد، ان"العراق بحاجة للسلام والتكاتف والحكمة والعقل والفكر، بالقوة نردع الأعداء كأمريكا و"إسرائيل" والإرهاب والتطبيع".

العالم - العراق

وقال الصدر في كلمة له بمحافظة النجف، إن "الوطن بحاجة إلى جهود الخيرين والإصلاحيين والسلام والتكاتف والحكمة".

وبشان الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق صرح زعيم التيار الصدري ان الكتلة الصدرية ستكون لها الحظ الاوفر بكراسي البرلمان حسبما افاد موقع موازين نيوز الاخباري.

وتساءل الصدر "إلى متى يبقى العراق وسط هذا الفساد أم آن للفساد أن ينجلي وللإصلاح أن ينتشر، أما آن للسلام أن يكون في ربوع العراق منتشرا، ألا يكفينا احتلالا وإرهابا وجوعا وخوفا، ومتى نعيش بأمن وسلام".

وأضاف "إلى متى هذه الصراعات السياسية والحزبية والتسقيط الذي بيننا، كفانا تصارعا، العراق بحاجة للسلام والتكاتف والحكمة والعقل والفكر، بالقوة نردع الأعداء كأمريكا وإسرائيل والإرهاب والتطبيع".

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