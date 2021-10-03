سلطات إثيوبيا تحتجز مسؤولا بارزا في حكومة تيغراي المؤقتة

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واندلعت الحرب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 في إقليم تيغراي الواقع شمال البلاد بين قوات الحكومة الاتحادية، وقوات متحالفة مع حزب جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكم في الإقليم.

وبعد فترة وجيزة سيطرت الحكومة الاتحادية على عاصمة تيغراي، وعينت إدارة مؤقتة للإقليم.

وتولى أبرهة ديستا في هذه الإدارة المؤقتة التي عينتها الحكومة الاتحادية منصب رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية في تيغراي.

وكان أبرهة في السابق عضوا في حزب أرينا المعارض الذي قاوم جبهة تحرير شعب تيغراي، وأمضى ثلاث سنوات في السجن أثناء حكم إدارة تقودها الجبهة.

ويعد أبرهة أكبر مسؤول في الإدارة المؤقتة يتم اعتقاله.

وظل أبرهة في منصبه حتى أواخر يونيو/ حزيران الماضي عندما استعادت قوات جبهة تيغراي السيطرة على معظم أراضي الإقليم، وغادر إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

لكن السلطات الإثيوبية هناك اعتقلته، يوم الخميس الماضي، بعد يوم من كتابته خطابا مفتوحا لرئيس بلدية أديس أبابا الجديد على فيسبوك، يندد فيه بما قال إنها اعتقالات تعسفية للمواطنين من عرقية تيغراي والتمييز المتزايد ضدهم.

وقال محامي أبرهة، الذي طلب من ”رويترز“ عدم نشر اسمه، إن المحكمة مددت يوم أمس، احتجازه تسعة أيام.

وكانت الولايات المتحدة نددت، يوم الجمعة، على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، بطرد إثيوبيا سبعة مسؤولين من الأمم المتحدة، قائلة إن واشنطن لن تتردد في اللجوء للعقوبات ضد الذين يعرقلون الجهود الإنسانية في البلاد.

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية طرد المسؤولين السبعة، بعد يومين من تصريح المسؤول عن المساعدات في المنظمة الدولية أنه من المحتمل أن مئات الآلاف يعانون من المجاعة في إقليم تيغراي شمال البلاد؛ بسبب منع الحكومة وصول المساعدات.

وقالت ساكي إن "الحكومة الأمريكية تندد بأشد العبارات الممكنة بالإجراء غير المسبوق الذي اتخذته الحكومة الإثيوبية، والمتمثل في طرد قيادات جميع منظمات الأمم المتحدة المشاركة في العمليات الإنسانية الجارية".

وأضافت: "هذه وصمة عار على ضميرنا الجماعي، ويجب وقف ذلك الأمر".