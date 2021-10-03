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مباحثات لإعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال السوري - الإماراتي

مباحثات لإعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال السوري - الإماراتي
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله طوق اليوم أهم المواضيع الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها الاتفاق على إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال السوري الإماراتي بهدف تشجيع التبادل التجاري والاستثمار والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين.

العالم - سوريا

وشدد الخليل خلال اللقاء على هامش أعمال معرض “اكسبو دبي 2020” على أهمية العلاقات السورية الإماراتية وقدم عرضا لأحدث القوانين في سورية ولا سيما قانون الاستثمار والتي تؤمن بيئة استثمارية مناسبة وجاذبة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وتشجع المستثمرين على إقامة المشاريع في كل المجالات من خلال تقديم تسهيلات وامتيازات كبيرة.

وتم التأكيد أيضا على أهمية تنوع الاقتصاد الذي يحمي الدول ويحصنها من مخاطر التركيز على قطاع أو قطاعات قليلة بما يهدد استقرارها الاقتصادي وعلى اهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة حيث تشكل النسبة الأكبر من المشاريع العاملة في البلدين وتعد الداعم الأساسي للاقتصاد والمحرك الرئيس له كما تم البحث بأهمية إحياء التعاون الثنائي في جميع القطاعات الاقتصادية حسبما افادت وكالة سانا للانباء.

كما هنأ الوزير الخليل دولة الإمارات على إنجاز معرض “اكسبو دبي 2020” ولا سيما في ظل تحديات وباء كورونا.

بدوره أعرب الوزير طوق عن استعداد بلاده لتقديم الدعم لسورية من خلال نقل التجربة الإماراتية الناجحة في قطاع الاقتصاد.

وتم التأكيد على أهمية استمرار اللقاءات وتبادل الزيارات بين الجانبين السوري والإماراتي.

حضر اللقاء الدكتور غسان عباس سفير سورية لدى الإمارات العربية المتحدة.

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مباحثات لإعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال السوري - الإماراتي