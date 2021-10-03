العراق.. 250 ألف عنصر أمني سيشتركون في حماية الانتخابات

العالم - العراق

وذكر بيان للعمليات المشتركة، أن "قيادة العمليات المشتركة عقدت اليوم اجتماعا مع المؤسسات الاعلامية الغربية في مقر القيادة بحضور الفريق عبد الامير الشمري واللواء الدكتور سعد معن للحديث عن الاجراءات الامنية التي اتخذتها القيادة وكذلك التسهيلات الامنية للصحافة بشكل عام".

وأكد الشمري أن "أكثر من ٢٥٠ الف عنصر آمني سيتم نشره لحماية مراكز الاقتراع، كما اعلن عن اكتمال وصول بعثة المراقبين الدولية و تامين حماية تامة لتنقلاتهم".

وأشار إلى أن "الشوارع ستكون مفتوحة ولن يكون هناك حظرا للتجوال باستثاء منع سيارات الحمل والدراجات النارية، كما قال ان القوات الامنية ستبدا من يوم الصناديق ستصل الى المراكزوستشهد ايام ٨ و ٩ و ١٠ انتشار مكثف لقوات الامن بالشوارع و ختم بالقول ان القوات الامنية دخلت في حالة الانذار القصوى و ان قوات مكافحة الارهاب والقوات الخاصة التابعة للجيش ستكون على اهبة الاستعداد لأي طارئ".