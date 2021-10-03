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شاهد..قائد الثورة الاسلامية يبعث تحذيرات لأعداء ايران

الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكثر من تحذير أطلقه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي لأعداء الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني الإقليميين والدوليين داعياً إلى حل المشاكل الإقليمية بعيداً عن الاستقواء بالأجانب.

العالم - خاص بالعالم

آية الله خامنئي أكد خلال مراسم تخرج طلاب كلية الضباط أن حضور الجيش الأميركي في المنطقة يبعث على الدمار وزعزعة الاستقرار.

قائد الثورة الإسلامية قال إن على الذين يظنون أنهم قادرون على ضمان أمنهم بالاعتماد على الآخرين أن يعلموا أنهم سيتلقون صفعات على سلوكهم قريبا، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة على الحدود الشمالية الغربية للبلاد أي حدود أذربيجان يجب حلها دون أي تدخل أجنبي.

قائد الثورة الإسلامية شدد على أن القوات المسلحة الايرانية المؤلفة من الجيش وحرس الثورة الإسلامية وقوى الامن الداخلي والتعبئة تعد اليوم الدرع الدفاعي للبلاد والقلعة الحصينة لامن الشعب الايراني الشامخ والوطن العزيز المقتدر امام التهديدات العسكرية للاعداء الخارجيين والداخليين.

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