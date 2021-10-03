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أوزبكستان وطالبان..

استئناف الرحلات الجوية بين طشقند وكابول

استئناف الرحلات الجوية بين طشقند وكابول
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

بحثت أوزبكستان وحركة طالبان، أمس السبت، العلاقات الثنائية واستئناف الرحلات الجوية بين طشقند وكابول.

العالم - اسيا والباسفيك

وكتبت حركة طالبان على حساب "إمارة أفغانستان الإسلامية" على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "التقي معالي وزير خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية بالوكالة المولوي أمير خان متقي بسفير دولة أوزبكستان السيد يادغار خواجه شادامانوف والوفد المرافق له"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف: "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وإصلاح وترميم مطار مزار شريف، واستئناف الرحلات الجوية من أوزبكستان إلى كابول، وقد شكر معالي الوزير دولة أوزبكستان الجارة، وأكد على تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين".

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