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القبض على نائب تونسي في البرلمان المجمدة أعماله وإعلامي

القبض على نائب تونسي في البرلمان المجمدة أعماله وإعلامي
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

ألقت السلطات التونسية، صباح اليوم الأحد، القبض على نائب في البرلمان المجمدة أعماله، وكذلك على إعلامي في قناة محلية.

العالم - تونس

وكتب النائب عن كتلة "ائتلاف الكرامة"، عبد اللطيف العلوي، في صفحته على "فيسبوك" صباح اليوم إن "فرقة من القرجاني تداهم بيتي وتعتقلني الآن".

وفي وقت لاحق أعلنت قناة "الزيتونة" أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الإعلامي فيها، عامر عياد.

وأفاد محامي المعتقلين بأن القضاء العسكري "وجه لهما تهمة التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة".

وقال المحامي سمير بن عمر، في صفحته على "فيسبوك" إن المتهمين تم إيقافهما على خلفية الحلقة الأخيرة من برنامج تبثه القناة، وصفا فيه الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس بـ"الانقلاب".

تجدر الإشارة إلى أن عددا من نواب كتلة "ائتلاف الكرامة" مطلوبون للقضاء ويواجهون عددا من التهم، وقد تم ألقاء القبض في وقت سابق على اثنين منهم.

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