شاهد..إنفجار وسط كابول ومراسل العالم يكشف آخر التطورات

العالم - خاص بالعالم

وأفاد مراسل قناة العالم الزميل مجتبى محمد يونس ان الانفجار وقع بعد ظهر اليوم الاحد في وسط العاصمة الافغانية كابول خارج مسجد عيد كاه عبر قنبلة زرعت في مكان الانفجار.

وأضاف ان المسجد كان يقام فيه مجلس عزاء على روح والدة المتحدث بإسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد.

واوضح مراسلنا ان الانفجار ادى الى مقتل 8 اشخاص وإصابة أكثر من 20 جريح حسب ما صرحت به وزارة الداخلية الافغانية.

وأشار مراسلنا ان وسائل الاعلام الافغانية تؤكد بان حصيلة الانفجار قد ارتفعت الى 12 قتيل وإصابة أكثر من 30 جريح.

وحتى هذه اللحظة لم تتبنى اي جهة الانفجار الذي وقع وسط العاصمة كابول.

ولفت مراسلنا ان اصابع الاتهام تتجه نحو تنظيم داعش نظرا لما تبنت من انفجار سابق في افغانستان.

وقامت حركة طالبان بإعدام 3 اشخاص على خلفية إنتمائهم لتنظيم داعش الارهابي.

وأكدت حركة طالبان على ان داعش لايشكل اي تهديد لها باي شكل من الاشكال.