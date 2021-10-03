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بوتين يكتب برقية موجهة لألمانيا.. ماذا جاء فيها؟!

بوتين يكتب برقية موجهة لألمانيا.. ماذا جاء فيها؟!
الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألمانيا إلى التعاون على الرغم من التوترات السياسية.

العالم - روسيا

وكتب الرئيس الروسي في برقية موجهة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بمناسبة يوم الوحدة الألمانية، أنه سيتم خدمة مصالح الشعبين الروسي والألماني على نحو أمثل إذا تطور التعاون الثنائي على نحو بناء.

ونشر الكرملين الخطاب اليوم في العاصمة الروسية موسكو.

ودعا بوتين فيه لبذل جهود مشتركة في موضوعات دولية.

يشار إلى أن العلاقات بين كلا البلدين متوترة بشدة بسبب عدة موضوعات خلافية، والتي يندرج من بينها مثلا واقعة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وترى موسكو أنه تم تحميلها بالخطأ مسؤولية مقتل مواطن جورجي في برلين والهجوم السيبراني على البرلمان الألماني "بوندستاغ" في عام 2015.

وكان الكرملين أعلن بعد انتخابات البرلمان الألماني "بوندستاغ" أن موسكو تأمل في علاقة جيدة مع الحكومة الاتحادية الجديدة ببرلين.

ويشار إلى أن بوتين هنأ ألمانيا خلال الأعوام الماضية بمناسبة إعادة توحيد ألمانيا.

وكتب الرئيس الروسي في برقية التهنئة هذه المرة أن إعادة التوحيد تعد "حدثا تاريخيا مهما للغاية" كان إيذانا بنهاية الحرب الباردة في أوروبا وبداية مرحلة جديدة في العلاقات بين ألمانيا وروسيا.

ومن جانبه أكد السفير الألماني في موسكو، جيزا أندرياس فون جاير أن "الحوار يمثل مصلحة مشتركة والحوار ضرورة بالنسبة لنا"، وقال إن الهوة عميقة في بعض المجالات، ولكنه أكد أن شعبي كلا البلدين منفتحان على بعضهما البعض.

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