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خلال أكتوبر..

"موزمبيق" تترأس "مجلس السلم والأمن"في الاتحاد الأفريقي

الأحد ٠٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الاتحاد الأفريقي تولي جمهورية موزمبيق، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لشهر أكتوبر من خلال ممثلها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، السفير ألفريدو نوفونجا.

العالم - افريقيا

وأوضح بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي أن جهود موزمبيق سوف تركز على إدارة الكوارث في أفريقيا والتوصل لحلول دائمة لمواجهة التحديات التي تفرضها الكوارث على القارة.

وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن ينظر مجلس السلم والأمن الأفريقي في تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول الجهود القارية لمكافحة الإرهاب في أفريقيا مع الأخذ في الاعتبار انتشار الإرهاب في القارة.

فيما يوفر مجلس السلم والأمن فرصة للأعضاء لوضع استراتيجية لتعزيز الجهود القارية في مكافحة الإرهاب والتطرف من خلال أذرع مؤسسات "المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب"، وآلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي، ولجنة خدمات الاستخبارات والأمن في أفريقيا ، كمؤسسات الاتحاد الأفريقي العاملة في هذا المجال، التي ستقود وضع تدابير سياسة الاتحاد الأفريقي.

وبحث سفير موزمبيق ألفريدو نوفونجا مع السفيرة الأمريكية لدى الاتحاد الأفريقي جيسي لابين، إدارة الكوارث وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.

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