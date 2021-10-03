تدشين مشروع بناء مفاعل أراك-IR۲۰" بحلول العام القادم

العالم - إيران

جاء ذلك في تصريح أدلى به "نخعي" للصحفيين، حول اجتماع لجنة الطاقة النيابية، الذي عقد اليوم الأحد بحضور رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية "محمد إسلامي".

وأوضح أن الاجتماع استعرض الأوجه الفنية والتخصصية ذات الصلة بالصناعة النووية في إيران.

وضاف أن إسلامي قدم خلال هذا الاجتماع تقريرا حول أهداف وبرامج المنظمة الوطنية للطاقة النووية، فيما يخص تطوير الصناعات النووية الإيرانية.

وصرح هذا المسؤول البرلماني، أن رئيس منطقة الطاقة النووية سلط الضوء في تقريره على محاور إنتاج وقود المحطات، وإنتاج الطاقة، وزيادة وتنويع مجالات استخدام الإشعاعات، والأبحاث والتنمية.

وبحسب رئيس لجنة الطاقة النيابية أيضا، فقد أعلن إسلامي خلال تصريحاته اليوم، عن تدشين مشروع إنشاء مفاعل "أراك - IR۲۰" النووي بحلول العام القادم؛ مبينا أن منطقة الطاقة النووية الإيرانية تسعى إلى بلوغ مستوى 8 آلاف ميغاواط في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية عبر إنشاء محطات نووية بالتزامن مع وضع خطط لإنتاج وقود المحطات أيضا.