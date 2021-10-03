وزير الخارجية الإیراني یبحث مع نظیره التركمني التطورات في أفغانستان

العالم - إيران

ووصف وزير الخارجية التركماني الاجتماع الأخير بين الرئيسين في طاجيكستان بأنه نقطة تحول في العلاقات وشدد على ضرورة متابعة وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الرئيسين.

وأثناء تهنئته بذكرى استقلال تركمنستان، أكد أميرعبد اللهيان، مشيرا إلى سياسة الجوار لدى الحكومة الثالثة عشرة وأهمية العلاقات مع تركمنستان، على ضرورة تطوير التعاون الشامل بين البلدين.

ومع التأكيد على المسؤولية المباشرة لوزارتي خارجية البلدين في متابعة اتفاقات الزعيمين، إتفق الجانبان في هذه الاتصال على الإسراع في عقد لجنة مشتركة بين البلدين في طهران في المستقبل القريب ومراجعة التعاون في مجالات النقل والتجارة.