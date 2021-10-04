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الأزمة السياسية في تونس وحراك الشارع - الجزء الأول

الإثنين ٠٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

في المغاربية لهذا الاسبوع، تصعيد جزائري سياسي واقتصادي تجاه الرباط ومخاوف من التحالف الثلاثي في المغرب واستياء واحتجاجات في موريتانيا وتكلفة اعادة الاعمار في ليبيا وهل الحل في الاحتكام للشارع في تونس.

شهدت الازمة السياسية في تونس مزيدا من التعقيد خلال الفترة الاخيرة وسط تساؤلات في شأن دور الشارع في هذه المرحلة.

وفي ليبيا، يحتل موضوع اعادة الاعمار اهمية كبيرة في ظل تضرر البنية التحتية الاساسية جراء الحرب.

اما في الجزائر فتضع كل المؤشرات الراهنة الازمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب في اتجاه مزيد من التعقيد والتصعيد السياسي لكن السؤال الي يطرح في الوقت الحالي هو عن المدى الاقصى الذي يمكن ان تصل اليه الازمة.

وواقع جديد في المشهد السياسي في المغرب بعد ان احكم تحالف الاحزاب الثلاثة المتصدرة في الانتخابات سيطرته على تدبير الشأن الحكومي والمجالس الجهوية والبلدية.

واخيرا مع موريتانيا وبعد التظاهرات التي شهدتها مدن موريتانية والمطالب بتحسين الاوضاع المعيشية تساؤلات في شأن كيفية تعاطي السلطات مع هذه المطالب والاستجابة لها.

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