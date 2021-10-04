أول تعليق من محمد صلاح على هدفه العالمي في شباك مانشستر سيتي

العالم-رياضة



وأكد صلاح، في تصريحات مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، إن هدفه في شباك مانشستر سيتي، كان يجب أن يحسم الفوز للريدز، مشيراً إلى أنه يحتاج لمشاهدته مرة أخرى.

وأعرب عن عدم حزنه لعدم حسم هذا الهدف اللقاء، واصفا إياها بالهدف الجيد. وأضاف أن "الأمر كان صعباً لأن لاعبي السيتي احتفظوا بالكرة كثيراً وسيطروا على المباراة منذ البداية".

وختم صلاح تصريحاته بالقول: "يجب أن أكون عادلاً، إنهم يخلقون الكثير من الفرص ويحتفظون بالكرة كثيراً، أتمنى أن أقول لا ولكن من العدل أن أقول نعم، لقد حصلوا على العديد من الفرص والتعادل نتيجة عادلة".

واحتفى نادي ليفربول الإنجليزي بلاعبه المصري محمد صلاح. وكتب الحساب الرسمي للنادي على "فيسبوك" احتفاءً بصلاح: "ما أروع هذا الرجل! الملك يملك قلوب الجميع عندما يراقص -محبوبته- كرة القدم". وحرصت الصفحة على وضع علم مصر بجوار التعليق الذي رافقه صورة لصلاح وهو يحيي الجمهور بعد هدفه الجميل.

وسجل لمانشستر سيتي فيل فودين في الدقيقة 69، وكيفن دي بروين في الدقيقة 81 من عمر المباراة ليتعادل الفريقان ويحصل كل واحد منهما على نقطة واحدة، ويحتل ليفربول المركز الثاتي برصده 15 نقطة، ومانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، ويهديان تشيلسي صدارة جدول الدوري.

ورغم التعادل احتفى الجميع بهدف صلاح، خاصة أنه بهدف الليلة وصل إلى الهدف رقم 6 هذا الموسم، متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي ومتفوقا على أنطونيو مهاجم وست هام يونايتد، ليشتعل من جديد الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلال الجولة السابعة من المسابقة.